Golden Globes twitteren zich suf: Will Smith wint voor het eerst en prijs voor 77-jarige ‘Squid Game’-acteur

FilmIn een eindeloze reeks tweets liet de Hollywood Foreign Press Association (HFPA), de organisatie achter de Golden Globes, zondag weten wie in de prijzen was gevallen.‘The Power of the Dog’ heeft de Golden Globe voor beste dramafilm gewonnen. Steven Spielbergs remake van ‘West Side Story’ kreeg de prijs in de categorie musical of comedyfilm.

De winnaars van de 79e Golden Globes werden bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst zonder publiek. De uitreiking was ook niet op televisie of livestream te volgen. De zender NBC liet in mei weten het sterrengala niet te willen uitzenden vanwege kritiek over de diversiteit van de Hollywood Foreign Press Association (HFPA), de organisatie achter de Golden Globes. Mensen die benieuwd waren naar de winnaars en verliezers konden of Twitter in de gaten houden, of de website van de Globes zelf. Het is een drastisch verschil met voorgaande jaren, toen de prijzen steevast door wereldsterren werden uitgereikt tijdens uitgebreide ceremonies

Eerste Golden Globe

Will Smith kreeg de prijs voor beste acteur in een dramafilm, voor zijn rol in ‘King Richard’. Het is voor Smith, die ondertussen 53 jaar oud is, de eerste keer dat hij een Golden Globe mee naar huis mag nemen. In het verleden werd de Amerikaanse acteur al zes keer genomineerd, maar hij slaagde er niet in om deze nominaties te verzilveren. Op voorhand was ook al duidelijk dat Will Smith de grote favoriet was in deze categorie. Al was het natuurlijk niet zeker dat hij effectief zou winnen. De acteur had namelijk concurrentie van enkele andere grote namen zoals Denzel Washington, Mahershala Ali en Javier Bardem.

Nicole Kidman werd gekroond tot beste actrice in een dramafilm, voor haar rol in ‘Being the Ricardos’. “Dit is een grote teleurstelling, want niemand had verwacht dat ze zou winnen”, klinkt het na de bekendmaking in verschillende reacties. Naast Kidman waren ook Jessica Chastain, Olivia Colman, Lady Gaga en Kristen Stewart genomineerd in deze categorie. Grote favoriet hier was Kristen Stewart voor haar rol in de film ‘Spencer. Er is bovendien nog meer ruimte voor commotie. Op sociale media is er ook veel te doen rond de winst van Billie Eilish in de categorie beste filmsong. De 19-jarige zangeres won de award voor haar nummer ‘No Time to Die’ voor de gelijknamige ‘James Bond’-film. Alleen werd er verwacht dat Beyoncé met de overwinning naar huis zou gaan. Zij was genomineerd met haar nummer ‘Be Alive’ voor de film ‘King Richard’. “Ik ben dol op Billie Eilish, maar dit is één van de beste nummers die Beyoncé ooit gemaakt heeft.”

Favorieten

‘The Power of the Dog’ werd vooraf al gezien als een van de grootste kanshebbers bij deze editie van de Golden Globes. De film werd in totaal zeven keer genomineerd en won uiteindelijk ook in de categorieën beste mannelijke bijrol (Kodi Smit-McPhee) en beste regisseur (Jane Campion). De andere grote filmfavoriet, ‘Belfast’, wist slechts één van zijn zeven nominaties te verzilveren: die voor beste screenplay.

De HBO-show ‘Succession’ won de Golden Globe voor beste dramaserie en ook ‘Succession’-acteurs Sarah Snook en Jeremy Strong vielen in de prijzen. Verder wist ook de Netflixserie ‘Squid Game’ een Golden Globe binnen te halen. De Koreaanse acteur O Yeong-su (77) won de award van beste mannelijke bijrol in een serie, miniserie of televisiefilm. Michaela Jaé Rodriguez heeft met haar overwinning in de categorie beste actrice in een dramaserie dan weer geschiedenis geschreven. Het is namelijk de eerste keer dat er een trans actrice met de prijs naar huis gaat.

De volledige lijst met winnaars

Filmprijzen Beste film - drama: ‘The Power of the Dog’

Beste film - musical of komedie: ‘West Side Story’

Beste regisseur: Jane Campion

Beste acteur in een dramafilm: Will Smith

Beste actrice in een dramafilm: Nicole Kidman

Beste acteur in een komische of muzikale film: Andrew Garfield

Beste actrice in een komische of muzikale film: Rachel Zegler

Beste mannelijke bijrol: Kodi Smit-McPhee

Beste vrouwelijke bijrol: Ariana DeBose

Beste scenario: Kenneth Branagh - ‘Belfast’

Beste filmsong: ‘No Time to Die’ - Billie Eilish, Finneas O’Connell

Beste film - animatie: ‘Encanto’

Beste film - niet-Engelstalig: ‘Drive My Car’ (Japan)



Televisieprijzen

Beste dramaserie: ‘Succession’

Beste komedie- of musicalserie: ‘Hacks’

Beste miniserie of televisiefilm: ‘The Underground Railroad’

Beste acteur in een dramaserie: Jeremy Strong

Beste actrice in een dramaserie: Michaela Jaé Rodriguez

Beste acteur in een komische of muzikale serie: Jason Sudeikis

Beste actrice in een komische of muzikale serie: Jean Smart

Beste acteur in een televisiefilm of miniserie: Michael Keaton

Beste actrice in een televisiefilm of miniserie: Kate Winslet

Beste mannelijke bijrol in een serie, miniserie of televisiefilm: O Yeong-su

Beste vrouwelijke bijrol in een serie, miniserie of televisiefilm: Sarah Snook