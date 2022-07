Gokken, drinken en bloedende billen: dit zijn de geheimen achter de filmklassieker ‘Lawrence of Arabia’

FilmFilms... ze laten ons lachen, huilen en huiveren. Ze ontspannen ons of laten ons op het randje van onze stoel zitten. Ze nemen ons mee naar een wereld die niet de onze is of die net heel herkenbaar is. Deze zomer proberen we achter de geheimen van de beste filmklassiekers te komen. Wat krijgen we niet te zien op het grote scherm? Deze week: ‘Lawrence of Arabia’ uit 1962. “Tijdens een avondje pokeren verloren we ál het geld dat we in negen maanden verdiend hadden.”