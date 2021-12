Gezin Hans Herbots verhuist opnieuw naar Thailand: “Grote reeks voor Paramount+ draaien, met bekende Britse actrice ”

Film Eerste beelden van nieuwe ‘Fantastic Be­asts’-film zijn er, met de vervanger van Johnny Depp

Heuglijk nieuws voor Harry Potter-fans. De nieuwste ‘Fantastic Beasts and Where to Find Them’-film is in aantocht. Warner Bros. deelde vandaag al de eerste beelden van de 3de prent in de reeks. Daarin krijgen we voor het eerst Mads Mikkelsen te zien als tovenaar Grindelwald. Hij is de vervanger van Johnny Depp, die ontslagen werd na zijn schandaal in de rechtbank.

