Gewonde regisseur eert doodgeschoten cameravrouw: “Halyna pushte me altijd om beter te worden”

Vrouw (24) die verantwoor­de­lijk was voor wapens in film Alec Baldwin leerde alles van haar bekende vader: “Maar sommige dingen dokterde ik zelf uit”

De jonge vrouw die verantwoordelijk was voor de wapens in Rust - de film die Alec Baldwin aan het opnemen was toen hij donderdag per ongeluk een cameravrouw doodschoot - was vrij nieuw in het vak. Hannah Gutierrez-Reed (24) vertelde vorige maand nog in een podcast dat ze pas de opnames van een eerste film achter de rug had en dat ze getwijfeld had "of ze er wel klaar voor was". Ze zei ook dat ze in de voetsporen was getreden van haar bekende vader en dat ze alles van hem had geleerd. "Maar sommige dingen dokterde ik zelf uit."