Gerard Butler schittert in eerste trailer van ‘Last Seen Alive’

Na de plotse verdwijning van Lisa schakelt Will niet alleen de politie, maar ook de ouders van Lisa in. De man is wanhopig om zijn toekomstige ex-vrouw terug te vinden, maar uiteindelijk blijkt Will zelf een verdachte te zijn. Als gevolg neemt hij het heft in eigen handen en duikt hij de wereld van criminaliteit in. Zijn zoektocht naar Lisa blijkt een ware race tegen de klok te zijn: kan hij haar vinden of krijgen de autoriteiten hem alsnog te pakken?