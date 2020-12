George Clooney pleit voor Idris Elba als nieuwe James Bond.

Film Het is bevestigd: Lashana Lynch wordt vrouwelij­ke 007 (maar daarom nog niet opvolger van Daniel Craig)

5 november De geruchten deden al een tijdje de ronde, maar nu is de vrouwelijke 007 in de nieuwe ‘James Bond’-film officieel bevestigd. Lashana Lynch (32) neemt de rol van MI6-agent Nomi op zich. Dat vertelt ze in een interview met Harpers Bazaar.