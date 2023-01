Genomineerden voor De Ensors zijn bekend: ‘Zillion' en ‘Close’ allebei 14 nominaties

Film ‘Harry Pot­ter’-ac­teur haast onherken­baar als Edgar Allan Poe in nieuwe horrorfilm ‘The Pale Blue Eye’

Vrijdag verschijnt de horrorfilm ‘The Pale Blue Eye’ op Netflix, met in de hoofdrollen Christian Bale (48) en Harry Melling (33). Die laatste is vooral bekend door zijn rol in de ‘Harry Potter’-films. De Britse acteur vertolkte Dudley Dursley of Dirk Duffeling, de gemene neef van Harry. Hij verloor de afgelopen jaren heel wat kilo’s en wordt daardoor niet vaak meer gelinkt aan de filmreeks.

11:00