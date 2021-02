Geen voorrang voor streamingdienst: Disney wil ‘Black Widow' eerst in de bioscoop uitbrengen

Voorlopig zijn de bioscopen nog steeds gesloten, maar wanneer ze opnieuw openen, kunnen ze alvast op één grote naam rekenen. Disney heeft namelijk besloten om ‘Black Widow' nog steeds in de bioscoop uit te brengen, en niet meteen op Disney+, zoals ze dat met ‘Mulan' wél deden. De film zou in de Verenigde Staten op 7 mei gelanceerd worden, bij ons staat voorlopig 5 mei 2021 op de planning.

Al is enige voorzichtigheid wel geboden: “We blijven de heropening van de bioscopen wel in het oog houden, net zoals de gevoelens van de consument wat betreft opnieuw naar de filmzalen gaan”, zegt CEO Bob Chapek. Met andere woorden: moest er té weinig animo zijn om terug naar de bioscoop te gaan, dan kan deze strategie altijd nog gewijzigd worden. Mogelijk wordt er dan teruggegrepen naar de manier waarop Disney ‘Mulan’ lanceerde: de film kwam niet in de zalen. Wie bijbetaalde kon de film wel al in avant-première bekijken op Disney+. Wie er geen geld tegenaan wilde gooien, moest nog een hele tijd wachten.

Sterke groei Disney+

Disney heeft hoge verwachtingen van het in 2019 gelanceerde Disney+ en zijn overige streamingplatforms, meldde het bedrijf in december. Zo mikt het bedrijf op 300 miljoen tot 350 miljoen abonnees in 2024. In datzelfde jaar moeten het streamen van films, series of sportwedstrijden ook winstgevend zijn. Tot die tijd wordt een groot deel van de opbrengsten direct weer in de productie van nieuwe films en tv-programma’s voor Disney+ geïnvesteerd.