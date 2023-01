Geen prijs voor Close, maar wel een sneer naar Will Smith en opvallende afwezigen: dit waren de Golden Globes

Het Beverly Hilton Hotel in Los Angeles vulde zich vannacht met de grootste sterren. En daarmee zijn de Golden Globes terug, na er een jaar tussenuit geweest te zijn. De organisatie werd beschuldigd van corruptie en discriminatie. Het ging zelfs zo ver dat de Amerikaanse zender ‘NBC’ de show niet wilde uitzenden. Maar een reorganisatie zou alles weer doen blinken. Gastheer van de avond Jerrod Carmichael opende de ceremonie door zich meteen tot de olifant in de kamer te richten: “Ik ben hier omdat ik zwart ben. Ik kan niet zeggen dat de HFPA een racistische organisatie was, maar ze hadden geen enkel zwart lid totdat George Floyd stierf.”

Twitter ontplofte meteen toen Austin Butler de Golden Globe voor beste acteur ontving. “Ik denk dat Austin fysiek incapabel is om de Elvisstem uit te zetten.” Het leek wel alsof Elvis himself een speech hield. Butler hield de legendarische stem aan en eindigde zijn toespraak met de belofte dat hij voor altijd van Elvis zou houden.

De comeback van het jaar was die van Ke Huy Quan. Het ‘jongetje’ uit ‘The Goonies’ en ‘Indiana Jones and the Temple of Doom’ maakte als 51-jarige man zijn opwachting in ‘Everything Everywhere All at Once’. Goed voor de award voor beste mannelijke bijrol. Al keek hij graag terug op zijn carrière als kindsterretje. “Ik was bang dat ik nooit zou overtreffen wat ik als kind bereikte.” Waarop hij zwaaide naar niemand minder dan regisseur Steven Spielberg.

Jennifer Coolidge scoorde haar eerste Golden Globe dankzij haar rol als Tanya in ‘The White Lotus’. Met een lach en een traan nam ze award in ontvangst. Haar ogen blonken toen ze Ryan Murphy bedankte, volgens haar is de filmmaker één van de vijf mensen die haar al twintig jaar in de branche houdt. De 60-jarige actrice bemachtigde eindelijk een Golden Globe, en dan te denken dat ze de rol bijna weigerde omdat ze zichzelf fysiek niet in topvorm achtte. De actrice kreeg een staande ovatie.

Comedian Jerrod Carmichael kon het tussen de uitreikingen door niet laten. Zonder het écht te benoemen deelde de presentator een sneer uit naar Will Smith en de klap die hij gaf op de Oscars. Toen de show weer begon na het reclameblok zei hij dat er intussen een prijs werd uitgereikt aan Will Smith. Met name de award voor ‘Beste weergave van mannelijkheid op televisie’. En hij was niet de enige. Ook acteur Eddie Murphy gaf een goede raad mee in zijn speech: “Betaal je belastingen, bemoei je met uw zaken en houd de naam van Will Smiths vrouw uit je mond.”

Dit zijn alle winnaars van de Golden Globes:

Beste film - drama: ‘The Fabelmans’

Beste film - musical of komedie: ‘The Banshees of Inisherin’

Beste tv-serie - drama: ‘House of the Dragon’

Beste tv-serie - musical of komedie: ‘Abbott Elementary’

Beste beperkte serie, anthologiereeks of tv-film: ‘The White Lotus: Sicily’

Beste acteur in een tv-serie: Kevin Costner in ‘Yellowstone’

Beste acteur in een beperkte serie of tv-film: Evan Peters in ‘Monster: The Jeffrey Dahmer Story’

Beste actrice in een beperkte serie of tv-film: Amanda Seyfried in ‘The Dropout’

Beste actrice in een bijrol in een beperkte serie of tv-film: Jennifer Coolidge in ‘The White Lotus’

Beste mannelijke bijrol in een beperkte serie of tv-film: Paul Walter Hauser in ‘Black Bird’

Beste scenario: Martin McDonagh met ‘The Banshees of Inisherin’

Beste regisseur: Steven Spielberg met ‘The Fabelmans’

Beste niet-Engelstalige film: ‘Argentina, 1985'

Beste actrice - drama: Cate Blanchett in ‘Tár’

Beste actrice in een bijrol in een tv-serie: Julia Garner in ‘Ozark’

Beste mannelijke bijrol: Ke Huy Quan in ‘Everything Everywhere All at Once’

Beste vrouwelijke bijrol: Angela Bassett in ‘Black Panther: Wakanda Forever’

Beste mannelijke bijrol in een tv-serie: Tyler James Williams in ‘Abbott Elementary’

Beste originele score: Justin Hurwitz in ‘Babylon’

Beste originele nummer: Sipligunj van ‘RRR’

Beste acteur in een tv-serie - musical of komedie: Jeremy Allen White in ‘The Bear’

Beste actrice in een tv-serie – musical of komedie: Quinta Brunson in ‘Abbott Elementary’

Beste acteur - musical of komedie: Colin Farrell in ‘The Banshees of Inisherin’

Beste actrice - musical of komedie: Michelle Yeoh in ‘Everything Everywhere All at Once’

Beste animatiefilm: Guillermo del Toro’s ‘Pinocchio’

Beste acteur - drama: Austin Butler in ‘Elvis’