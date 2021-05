Geen Golden Globes volgend jaar: “We hopen de show in 2023 wél uit te zenden”

De beslissing van NBC volgt op het nieuws dat Netflix, Amazon en WarnerMedia zich al van de groep distantieerden. Eerder op de dag besloot ook Tom Cruise om zijn beeldjes uit protest terug te sturen en liet de ‘Time’s Up’-beweging weten dat er serieuze gaten in het hervormingsplan van de HFPA zaten. Toch gelooft de tv-zender dat de groep zich zal blijven inzetten voor zinvolle hervormingen: “Verandering van deze omvang kosten echter tijd en werk en we zijn ervan overtuigd dat de HFPA tijd nodig heeft om het goed te doen. Daarom zal NBC de Golden Globes van 2022 niet uitzenden. We gaan ervan uit dat de organisatie haar plan uitvoert en we hopen dat we de show in januari 2023 kunnen uitzenden.”

Volledig scherm Cruise won een Golden Globe als beste acteur voor zijn rollen in 'Born On The Fourth Of July' (1990) en 'Jerry Maguire' (1997). Hij sleepte het beeldje als beste ondersteunende acteur in de wacht dankzij zijn optreden in 'Magnolia' (2000). (zie foto) © REUTERS

Omkoopschandaal

De Hollywood Foreign Press Association bestaat uit een groep van 86 buitenlandse filmjournalisten die in het zuiden van Californië gebaseerd zijn. De hele organisatie kwam in zwaar weer toen de LA Times in februari schreef dat er geen enkele zwarte journalist tot de jury behoorde. De krant legde verder ook een vermoedelijk omkoopschandaal bloot en hekelde het gebrek aan diversiteit en professionaliteit binnen de organisatie. Dat nieuws zorgde voor zoveel verontwaardiging dat meer dan 100 pr-firma’s in Hollywood hun krachten bundelden om een boycot op poten te zetten. Zo mogen de journalisten geen interviews meer met hun filmsterren doen, totdat minstens 13 procent van de jury zwart is.

De interviewban zou oorspronkelijk zes weken duren - tot 6 mei. Dat was de datum waarop de Hollywood Foreign Press Association hun hervormingsplan zou voorstellen. Hoewel het plan positief onthaald werd door NABJ (The National Association of Black Journalists), lieten de 100 pr-bedrijven, Netflix, Amazon en WarnerMedia, GLAAD en Time’s Up weten dat ze niet onder de indruk waren. Volgens hen zijn de nieuwe richtlijnen niet straf genoeg om de sabotage stop te zetten. De boycot zorgt er voor dat 86 journalisten nu plots voor onbepaalde tijd zonder werk komen te zitten. Vermoed wordt dat de ban nog minstens een jaar zal duren. “Deze maatregelen schieten tekort en zijn amper een hervorming”, aldus Time’s Up-voorzitter Tina Tchen in een officieel statement. Voor hen verandert er dus niets. “Op deze manier blijven de huidige leden van de HFPA in de meerderheid, en zal er over de Golden Globes gestemd worden met dezelfde fundamentele problemen als de voorbije jaren.”

Geen cadeaus meer

De nieuwe richtlijnen stellen dat er dit jaar minstens 20 nieuwe leden zullen worden aangenomen, met de specifieke focus op zwarte journalisten. Daarnaast zal er ook een versoepeling komen van de toelatingsvoorwaarden: zo hoeven reporters niet meer in Zuid-Californië te wonen en hoeven ze niet meer per se voor printmedia te werken. Verder worden er ook nieuwe functies binnen de organisatie opgenomen, waaronder een CEO, een verantwoordelijke voor diversiteit en inclusiviteit en een HR-manager. Tot slot zullen de leden geen giften meer aannemen van studio’s zodat hun stem niet beïnvloed kan worden en er geen discussie meer ontstaat over partijdigheid.

Ook sterren als Mark Ruffalo, Scarlett Johansson en Tom Cruise spraken de voorbije dagen hun ongenoegen over de groep uit. Zo liet Ruffalo optekenen dat hij niet langer trots kan zijn op zijn Golden Globe, riep Johansson haar collega’s op om weg te blijven van de ‘seksistische’ HFPA en ging Cruise zelfs nog een stapje verder door zijn drie Globes terug naar het hoofdkantoor van de HFPA te sturen. Dat laatste werd op Twitter zowel op gejuich als kritiek onthaald. Zo is ‘Selma’-regisseuse Ava DuVernay dankbaar dat een wereldster als Cruise zo’n sterk statement maakte, maar verwijten anderen de acteur ook van hypocrisie: “Hoe ironisch dat dit van iemand komt die zich enkel met leden van Scientology wil associëren. Misschien volg je beter je eigen advies, Tom. Diversifieer.” Binnen de organisatie wordt verwacht dat er nog sterren zullen zijn die het voorbeeld van Cruise zullen volgen, waardoor de nu al wankelende reputatie en de toekomst van de uitreiking op nog lossere schroeven komt te staan.

Tina Tchen, de CEO en president van Time’s Up

Kantelmoment

Heel wat mensen stellen zich dan ook terecht de vraag of de Golden Globes dit ooit nog te boven zullen komen. NBC kreeg de voorbije maanden heel wat kritiek te slikken omdat de zender het voor de organisatie bleef opnemen. Dat ze nu hebben besloten om de show volgend jaar dan toch niet uit te zenden, is een stap in de juiste richting volgens Tina Tchen, de CEO en president van Time’s Up: “Dit is een kantelmoment in Hollywood”, klinkt het in een officieel statement. “Vandaag krijgen we eindelijk de kans om te laten zien dat we aan een betere en eerlijke industrie kunnen werken door dit machtig maar gebroken awards-systeem te hekelen. Hiervoor hadden we de steun van acteurs, filmmakers, een groep van 100 pr-firma’s en grote bedrijven als Netlflix, Amazon en WarnerMedia nodig om ons doel te verwezenlijken. Samen eisten we dat de prijsuitreiking inclusief, transparant en respectvol is. Onze moed en ons leiderschap hebben hier wel degelijk effect gehad.”

De Hollywood Foreign Press Association hield gisteren een spoedvergadering om te bespreken hoe het nu verder moet. Het voorlopige plan is om de uitreiking wel nog gewoon te laten doorgaan, maar dan zonder de uitzending op NBC. Dat kan mogelijk via een stream op hun website of een persconferentie in de eerste week van januari 2022. Het zou overigens niet de eerste keer zijn dat een uitreiking niet doorgaat. Zo legde de staking van de scenaristen in 2008 de industrie zodanig lam dat alle sponsors zich uit de Golden Globes trokken en de show hierdoor werd afgelast. De winnaars werden tijdens een persconferentie van één uur op NBC bekendgemaakt en de beeldjes werden achteraf aan huis geleverd.

Opgekropte frustratie

Ondertussen wordt er volop gespeculeerd over hoe het überhaupt zo ver is kunnen komen. Eén HFPA-lid heeft het over een afrekening. “Ons hervormingsplan omvatte nochtans praktisch alles wat ze van ons verwachtten: zo gaan we ons ledenbestand op anderhalf jaar met minstens 50 procent verhogen, gaan we onze focus leggen op het aannemen van zwarte leden en zullen we geen gifts meer ontvangen. Ook zal er een kliklijn komen waar zowel leden als ‘buitenstaanders’ problemen en wangedrag binnen de organisatie kunnen melden.” Dat laatste is belangrijk omdat de pr’s zeggen dat sommige leden hun sterren doorheen de jaren onheus behandeld hebben. Ze betichten hen onder andere van seksime, racisme, misogynie en homofobie. Die opgekropte frustratie zou voor heel wat spanningen hebben gezorgd en dat zou zich nu tegen de organisatie hebben gekeerd. “Ons voorstel was dan ook gedoemd om te mislukken”, gaat het jurylid verder. “Het plan werd afgeschoten nog voordat we de kans hadden om de boel in gang te trappen. De pr’s willen de Globes, maar dan zonder de huidige leden. Zolang wij niet collectief opstappen, zal niets hen nog van gedacht kunnen veranderen.”

Het lijkt er op dat de band tussen de studio’s en de leden onherstelbaar is. WarnerMedia sprak duidelijke taal in hun statement van gisteren: “We eisen dat jullie grote veranderingen doorvoeren wanneer het op jullie persconferenties aankomt. We zijn er ons maar al te goed van bewust dat we veel harder moeten lobbyen om persconferenties met zwarte acteurs en filmmakers vast te leggen. Ze produceren nochtans heel wat waardige content. Hun werk wordt helaas nog veel te vaak door jullie over het hoofd gezien wanneer het op nomineren aankomt. Ze hebben tactloze, racistische, seksistische en homofobe vragen moeten slikken. Jullie hebben veel te lang om gunsten gevraagd en jullie onprofessioneel gedragen. We betreuren het dat we dit gedrag zo lang getolereerd hebben.”

Anya Taylor-Joy won in februari de Golden Globe voor beste actrice in een miniserie.

Gratis horloges

Studio’s spenderen elk jaar miljoenen dollars aan promotiemateriaal voor hun films en tv-series. Die geschenken gaan tijdens ‘award season’ naar leden van onder andere de Hollywood Foreign Press Association, de Critics Choice Association en de Screen Actors Guild, in de hoop dat hun projecten in het oog springen en genomineerd zullen worden. Dat kan gaan van koffiemokken met het logo van hun films tot handgeschreven brieven van acteurs en actrices. De HFPA heeft een regel dat ze geen cadeau’s boven de 125 dollar mogen accepteren. Zo moesten de leden vorig jaar Facebook Portal-toestellen terugsturen die ze van Facebook hadden gekregen omdat de waarde van zo’n toestel 149 dollar is. Ook de Apple TV’s (169 dollar) die eind 2019 tijdens een feestje aan alle gasten werden uitgedeeld, moesten terug naar Apple. Vier jaar eerder moesten ze hetzelfde doen met één van de twee parfums die mode-ontwerper en regisseur Tom Ford aan de leden had gegeven om zijn film ‘Nocturnal Animals’ te promoten. De verkoopprijs van zo’n flesje bedraagt 90 dollar.

In 1999 kwam de groep voor de eerste keer in een lastig parket te zitten toen bekend raakte dat de genomineerde Sharon Stone elk lid een Coach-horloge van 400 dollar had gegeven. Filmstudio USA Films liet indertijd weten dat ze niet op de hoogte was van het prijskaartje omdat ze de horloges zelf gratis hadden gekregen. De horloges werden teruggegeven. Wie als jurylid zijn gifts aan een goed doel schenkt, moet dat uitdrukkelijk op zijn Golden Globes-stemformulier aangeven en aan de accountantsfirma Ernst & Young uitleggen hoe hij dat precies heeft gedaan. Een ander HFPA-lid zegt dat hij blij is dat de cadeaus binnenkort volledig worden afgeschaft: “Want wat moet ik met al die geurkaarsen in mijn appartement? Er staat elke dag zoveel rommel voor mijn deur dat zelfs mijn buren er over klagen.”

Luxetrip naar Parijs

Naast het gebrek aan zwarte juryleden, zou ook een vermeend ‘omkoopschandaal’ heel wat imagoschade hebben aangericht. Zo zouden de makers van ‘Emily In Paris’, een reeks die twee Golden Globe-nominaties kreeg, de leden van de HFPA getrakteerd hebben op een luxetrip naar Parijs met eetbezoek en exclusieve overnachtingen. “We werden er behandeld als koningen”, verklaarde één van hen aan The Hollywood Reporter. “We sliepen in het Peninsula Paris-hotel. Een optrekje met vijf sterren waar je minimum 1.126 euro per nacht betaalt. Daarnaast mochten we ook een prestigieus museum bezoeken.” Die getuigenis wordt door een lid weerlegd: “Geruchten dat we ons maar al te graag laten omkopen doen al jarenlang de ronde. Ik vind het vooral… vermoeiend. Net zoals de beschuldiging dat wij geen persconferenties met zwarte acteurs zouden willen doen. Wanneer je jaarlijks meer dan 600 aanvragen binnenkrijgt om interviews te doen, dan is het niet meer dan normaal dat er af en toe eens een aanbod moet worden afgeslagen. Maar dat we dat dan op basis van hun huidskleur doen? Sorry, maar dat is dikke bullshit.”

De Hollywood Foreign Press Association heeft vandaag een specifieke tijdslijn online gezet waar in detail wordt uitgelegd wat er de komende maanden te gebeuren staat. Zo gaan ze nog deze week op zoek naar nieuwe leden, een verantwoordelijke voor diversiteit en inclusiviteit, onafhankelijke bestuursleden, een HR-officer en een CEO. Ook zal de ‘hotline’ in gang gezet worden en zullen de klachten die binnenkomen onmiddellijk behandeld worden. Eind juli zullen de nieuwe richtlijnen omtrent gifts, trips en belangenconflicten van kracht gaan en tegen begin augustus zullen de eerste nieuwe leden worden toegelaten, zal een CEO worden aangewezen en zal tot slot de voltallige raad van bestuur opstappen.

