Geen flop, maar wel minder dan gedacht: ‘Avatar: The Way of Water’ doelde op grootser openingsweekend

Film KIJK. Eerste glimp van Princess Peach en Donkey Kong in nieuwe trailer ‘The Super Mario Bros. Movie’

Goed nieuws voor de fans van de ‘Mario’-games: in april 2023 schittert de Italiaanse loodgieter Super Mario in de film, ‘The Super Mario Bros. Movie’. De populaire Nintendo-personages komen tot leven in dit knotsgek avontuur. In de nieuwe trailer, die hierboven te bekijken is, krijgen de liefhebbers voor de allereerste keer een glimp van Princess Peach en Donkey Kong. Deze laatste gaat de strijd aan met Mario (ingesproken door Chris Pratt) in een arena. Ook Luigi staat in nauwe schoentjes. Hij blijkt gegijzeld door Bowser. Als dat allemaal maar goed komt...

1 december