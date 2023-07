Geen acteurs op rode loper bij première ‘Haunted Mansion’, wél Disneyfiguurtjes: eerste gevolgen van staking voelbaar

Promostunt

Al lieten de acteurs Disneyland niet helemaal links liggen. Jamie Lee Curtis, Owen Wilson en LaKeith Stanfield brachten onlangs een bezoekje aan het park om een promoclip op te nemen voor hun nieuwste film ‘Haunted Mansion’. Die is gebaseerd op de gelijknamige attractie in het pretpark en dus mocht het drietal - in gethematiseerde outfits - daar even aan de slag gaan om de bezoekers dé verrassing van hun leven te bezorgen.

Curtis, Wilson en Stanfield gingen helemaal op in hun rol van ‘cast member’ en jaagden de gasten van de attractie ‘Haunted Mansion’ de stuipen op het lijf. Die gilden niet alleen de longen uit hun lijf van schrik, maar zeker ook toen ze doorhadden dat ze oog in oog stonden met wereldsterren. “De mensen waren zo enthousiast, we hebben ons kostelijk geamuseerd”, klinkt het bij hen waarna Curtis, Wilson en Stanfield zelf een ritje maakten in ‘Haunted Mansion’, hun favoriete attractie. Bij ons is de film, die het verhaal vertelt over een vrouw en haar zoon die een bont gezelschap van zogenaamde spirituele experts inschakelen om hun huis te bevrijden van bovennatuurlijke krakers, vanaf 26 juli te zien in de bioscoop.