Franstalige dramafilm ‘Filles de joie’ is Belgische inzending voor de Oscars

Film Oscaceremo­nie 2021 acht weken uitgesteld vanwege coronacri­sis

15 juni De avond waarop de belangrijkste filmprijzen ter wereld, de Oscars, worden uitgereikt zal volgend jaar later plaatsvinden dan gebruikelijk. The Hollywood Reporter weet dat er maandag tijdens een vergadering van The Academy of Motion Picture Arts and Sciences (de organisatie achter de Oscars) wordt bepaald dat de ceremonie wordt uitgesteld.