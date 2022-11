Francisco Schuster speelt avontuurlijke hoofdrol in nieuwe Disney-animatiefilm 'Strange World’

Deze BV's maakten de Zillion nog mee onveilig: "Ooit relatie gehad met één van de danseres­sen”

Ben jij ooit gaan feesten in de Zillion? Het was de meestgestelde vraag op de rode loper bij de première van de film over de bekende club. Vooral de feestjes op zondag, de zogenaamde ‘Zundays’ waren heel berucht. Alleen de vorige generatie kan er verhalen over oprakelen. Ook BV’s als Tom Waes en Axel Daeseleire. “Ik hoop dat er geen Zunday-tapes van mij te vinden zijn”, bekent Tom Waes aan Showbits.

