Fran ‘The Nanny’ Drescher reageert op Hollywoodstaking: “We zijn slachtoffers van hebzucht”

FILMEr wordt nog steeds gestaakt in Hollywood. Voor het eerst in 43 jaar leggen ook de acteurs hun werk neer. Fran Drescher (65), voorzitster van de nationale ledenraad van de Amerikaanse acteursvakbond SAG-AFTRA, raadde de staking aan nadat er geen overeenkomst werd bereikt met de vereniging van film- en televisiestudio’s (AMPTP) over betere werkomstandigheden. Zij reageert nu op de ingrijpende beslissing. “We hebben geen keuze.”

“We hebben geen keuze. We zijn het slachtoffer van een zeer hebzuchtige entiteit. Ik ben geschokt door de manier waarop de mensen met wie we zaken doen ons behandelen,” klinkt het bij Drescher, bekend van ‘The Nanny’ en hoofd van de vakbond die de Screen Actors Guild en de American Federation of Television and Radio Artists omvat. 160.000 acteurs zijn aangesloten bij de vereniging, waaronder Jennifer Lawrence, Florence Pugh, Robert Downey Jr., Matt Damon, Meryl Streep, Emily Blunt en Ben Stiller. Zij staan volledig achter de staking. Sinds mei hebben ook 11.000 scenaristen hun werk neergelegd.

“Ik kan eerlijk gezegd niet geloven hoe ver we van elkaar af staan over zoveel dingen”, vervolgt ze. In de onderhandelingen met de vereniging van film- en televisiestudio’s (AMPTP) heeft de nationale ledenraad van de Amerikaanse acteursvakbond (SAG-AFTRA) gevraagd voor betere werkomstandigheden. Concreet gaat het over loonsverhogingen, hogere plafonds voor pensioen- en ziektekostenpremies en het reguleren van het gebruik van artificiële intelligentie. Maar daar werd geen akkoord over bereikt. “Ze beroepen zich op armoede omdat ze geld verliezen, terwijl ze wel miljoenen dollars aan hun CEO’s geven. Het is walgelijk. Ze moeten zich schamen”, aldus de voorzitster.

Volgens Drescher is het nu het moment van de waarheid. “We lopen allemaal het risico om vervangen te worden door machines en grote bedrijven, die meer geven om Wall Street dan om jou en jouw gezin. Dit is een heel groot probleem en het weegt zwaar op ons”, legt ze uit. “Op een gegeven moment moeten we zeggen: “Nee, dit pikken we niet langer. Jullie zijn gek.” Als we ons nu niet sterk maken, komen we allemaal in de problemen.” Volgens haar staat de vereniging van film- en televisiestudio’s op dit moment aan de verkeerde kant van de geschiedenis. “We zijn solidair in een ongekende eenheid. We staan sterk. We eisen respect en erkenning voor onze bijdrage.”

Steun van collega’s

De staking kan rekenen op heel wat steun van collega-acteurs. Zo vertelde ‘Barbie'-ster Margot Robbie dat ze volledig achter de staking van de acteurs en alle vakbonden staat. Ook Jamie-Lee Curtis sprak zich sterk uit over de kwestie. “Vakbondscontacten zorgen voor onze veiligheid en beschermen ons tegen uitbuiting. Wij staan sterk”, schreef de ‘Halloween’-actrice op Instagram. En ook ‘Daisy Jones & The Six’-ster Riley Keough is solidair. “Ik hou zoveel van deze gemeenschap en ben trots om te zeggen dat ik achter de beslissing sta. Ik hoop op een snelle oplossing. Het zou niet goed zijn om al de scenarioschrijvers en acteurs heel lang zonder werk te zetten”, aldus de actrice. Ook Jamie-Lynn Spears, die verschillende projecten heeft met Netflix en Paramount, gaf een reactie op de situatie. “Het is belangrijk dat we elkaar steunen, maar de situatie is ook hartverscheurend.”

KIJK. Cast ‘Oppenheimer’ vertrekt op première voor staking

KIJK. De voorzitter van de acteursvakbond Fran Drescher werd wereldberoemd dankzij ‘The Nanny’

LEES OOK: