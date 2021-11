Foo Fighters brengen komische horrorfilm uit

Film REVIEW. Marvels ‘Eternals’: krampach­tig woke en net iets té druk

Wat willen we? Meer diversiteit in superheldenfilms. Wanneer willen we het? Nu! Een oproep die regisseur Chloé Zhao luid en duidelijk heeft gehoord. ‘Eternals’ scheurt zich uit alle macht los van alles wat we van Marvel gewend zijn. De belofte van nieuwe personages, nieuwe planeten en nieuwe verhalen zorgden voor heel wat commotie onder superfans. Maar voldoet het laatste paradepaardje van Disney aan al die hoge verwachtingen?

