‘First Cow’ en ‘Un Monde’ winnen de prijzen van de Unie van de Belgische Film Pers

FilmOp donderdag 3 februari 2022 kwamen de leden van de Union de la Presse Cinématographique Belge (UPCB) in Brussel bijeen om de traditionele Grand Prix en de Humanum Prijs uit te reiken. Onder andere de Amerikaanse film ‘First Cow’ en de Belgische film ‘Un Monde’ vielen in de prijzen.

Dit was de eerste jaarlijkse bijeenkomst van de vereniging sinds het begin van de Covid-19-pandemie, en ook het eerste van de nieuwe raad van bestuur, die in november 2021 is verkozen met Elli Mastorou als voorzitter en Djia Mambu als vice-voorzitter. Ongeveer 40 leden, Nederlandstalige en Franstalige journalisten en filmcritici, waren aanwezig - de vereniging telt in totaal 127 leden voor 2022.

De winnaar van de Grand Prix, toegekend aan de beste film van het afgelopen jaar, ging naar de Amerikaanse film ‘First Cow’ van Kelly Reichardt: “Een contemplatieve western die zowel zachtaardig als wreed is, een unieke terugkeer naar de oorsprong van Amerika, die het hart omarmt en de zintuigen aangrijpt”, aldus de vereniging. ‘First Cow’ kwam op 28 juli 2021 in de Belgische bioscopen uit (The Searchers). De andere 4 finalisten waren: ‘The Power of The Dog’ (Andrea Arnold), ‘The Father’ (Florian Zeller), ‘Titane’ (Julia Ducournau) en ‘Nomadland’ (Chloé Zhao). Wat Belgische films betreft, was ‘Un Monde’ (15e) van Laura Wandel het best geplaatst.

De Humanum Prijs, die wordt toegekend aan een werk dat pleit voor een leven in harmonie tussen verschillende volkeren, ging naar de Belgische film ‘Un Monde’: “een compromisloze film die de school filmt vanuit het perspectief van een kind, en die, tussen roof en onschuld, de relatie met de ander fijnzinnig in vraag stelt”. ‘Un Monde’ kwam op 20 oktober 2021 uit in de Belgische bioscopen (Lumière). De andere 4 finalisten waren: ‘Nomadland’ (Chloé Zhao), ‘Petite Fille’ (Sébastien Lifshitz), ‘Quo Vadis, Aida?’ (Jasmila Zbanic), ‘Vitalina Varela’ (Pedro Costa)

LEES OOK