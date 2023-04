Filmstudio achter ‘Shrek’ heeft plannen voor vijfde film mét originele cast: “Acteurs zijn enthousiast”

Film INTERVIEW. Regé-Jean Page uit 'Dungeons & Dragons' over de tol van de roem: “Ik moest me drie maanden schuilhou­den in mijn hotel”

“Noemen ze mij de mooiste man ter wereld? Da’s een compliment dat ik met plezier aanvaard.” Na z’n rol in ‘Bridgerton’ mag Regé-Jean Page (34) zich opnieuw van z’n meest nobele kant laten zien. Als Xenk in ‘Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves’ transformeert de sexy hertog in een minstens zo markante fantasyridder. Een opdracht waarvoor Regé-Jean dit keer flink moest oefenen. “Met een zwaard slingeren lijkt zo eenvoudig”, vertrouwt de ster ons toe in dit exclusieve gesprek. “Maar je moet écht opletten dat je jezelf niet per ongeluk van kant maakt.”