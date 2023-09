Filmregisseur Wes Anderson: "blijf van Roald Dahl af”

Film Overnach­ten in een filmdecor kan niet alleen in Barbies droomhuis: dit zijn de andere bijzondere logeer­adres­sen

In Malibu bij Los Angeles ontving het Barbie Dreamhouse in juli uitzonderlijk enkele gasten. Een unieke kans voor een handjevol fans, maar er zijn ook film- en tv-decors waar toeristen het hele jaar door welkom zijn. ‘Dag Allemaal’ heeft een lijst gemaakt. Van het ouderlijk huis van Harry Potter tot het kasteel uit ‘Game of Thrones’: hier wacht u een bijzondere logeerervaring en waan je je heel even in een filmdecor.