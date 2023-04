Filmmakers geven eerste beeld van Ariana Grande in ‘Wicked’ vrij

FILM Populaire Oekraïnese animatie­film ‘Mavka’ te zien in Vlaamse cinema: “Fantas­tisch om nog eens Oekraïens te horen”

Het is een van de populairste films in Oekraïne: in de animatiefilm ‘Mavka’ moet het gelijknamige hoofdpersonage een magisch woud beschermen. Normaal is de film te zien met Nederlandse stemmen, maar deze keer wordt hij in zijn originele taal vertoond. 370 Oekraïners mochten gratis in de cinema komen kijken naar ‘Mavka’. “We kregen te horen dat er een grote nood was bij Oekraïense vluchtelingen om film te kijken in hun taal. Daarom hebben we dit initiatief opgezet”, zegt Yo Engelen, een medewerker van het nooddorp voor Oekraïense vluchtelingen in Antwerpen. Er volgen nog drie betalende voorstellingen. “Het was zeer emotioneel om naar de film te kijken”, zegt bioscoopbezoeker Zoia Krasiuk. “Het is fantastisch om nog eens Oekraïens te horen.”