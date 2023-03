Filmmaker en animator Raoul Servais (94) overleden

FILM INTERVIEW. Liam Neeson maakt de honderd filmrollen vol: “Gelukkig werd ik pas op mijn 41 jaar een film­ster”

‘Marlowe’, de nieuwe film met Liam Neeson (70) is meteen de honderdste filmrol voor de Noord-Ierse acteur. Een mijlpaal in zijn toch al indrukwekkende carrière. In een openhartig interview met AD vertelt hij over de gloednieuwe prent, het leven als acteur en de naderende ouderdom als actieheld. “Mijn vechtscènes moeten niet geschreven zijn voor dertig- of veertigjarigen. Daar pas ik voor. Als de producenten dat toch willen, dan vragen ze Jackie Chan maar”.