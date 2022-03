Filmkenner Aagje Vanthomme blikt terug op de Oscars: “Was ‘Coda’ de beste film? Voor mij niet”

“Maandenlang werd ‘The Power of the Dog’ genoemd als de topfavoriet”, legt Vanthomme uit. “Hij kreeg maar liefst 12 nominaties. Maar de laatste weken hoorde ik toch ook vaker die naam ‘Coda’ vallen. Die verscheen in veel meer lijstjes en won ook enkele andere belangrijke prijzen. Plots werd het dus een film om rekening mee te houden. Eentje die niet in de bioscoop te zien was, dus ik ben zelf ook moeten gaan zoeken waar ik hem kon bekijken. Het is wel een zeer aangename film om naar te kijken, je wordt er blij van.”

‘Coda’ verhaal over het enige meisje dat kan horen, in een volledig doof gezin. Men steunt op haar om te tolken, om er altijd te zijn. Maar stiekem droomt ze er zelf van om zangeres te worden. “Een tedere film. Maar was dit de beste film? Voor mij niet. Voor mij was dat dus wel ‘The Power of the Dog’. Het is een film die vragen bij je oproept. Benedict Cumberbatch was voor mij dus ook de beste acteur, maar het is toch Will Smith geworden.”