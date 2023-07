Filmfestival van Venetië boekt omstreden regisseurs Woody Allen en Roman Polanski

Film 'Barbie' breekt box office-re­cord in de VS tijdens openings­week­end (én verslaat ‘Oppenhei­mer’)

De ‘Barbie’-koorts speelt al veel langer op, maar nu de prent van regisseur Greta Gerwig ook effectief in de cinemazalen wordt afgespeeld, loont zich dat ook in de box office-cijfers. Zo haalde de film over ‘s werelds populairste pop in het openingsweekend in de Verenigde Staten maar liefst 155 miljoen dollar (139,4 miljoen euro) op. 300 miljoen dollar (269,7 miljoen euro) dankzij de wereldwijde ticketverkoop.