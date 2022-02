Film van 'W817' haalt honderdduizendste bezoeker

Toen de ‘W817'-cast in maart 2020 verkondigde dat er een reünie kwam in de vorm van een film, was er een mààr. “Enkel als 50.000 mensen een filmticket van 15 euro kopen, starten we effectief met de opnames.” De creatieve crowdfunding sloeg aan, want maar liefst 52.000 fans kochten een ticket. Een teken voor de makers om na de exclusieve avant-première de film ook uit te brengen in de cinema.