Film van Felix Van Groeningen en Charlotte Vandermeersch goed onthaald in Cannes: “Mooi in beeld gebracht”

FilmFelix Van Groeningen (44) en Charlotte Vandermeersch (38) hebben een geslaagde première van hun ‘kindje’ ‘Le Otto Montagne’ achter de rug. Hun eerste film samen is in Cannes goed onthaald, al zijn niet alle reacties in de internationale pers even lovend.

“Prachtig om te zien dat onze film zo binnenkomt”, reageerden Felix en Charlotte woensdagavond na de screening op het filmfestival in de Franse badstad. ‘Le Otto Montagne’ is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Paolo Cognetti over een jeugdvriendschap door de jaren heen en de reacties op de verfilming zijn grotendeels positief. Zo noemt de Britse krant 'The Guardian’ de prent “een ode aan schoonheid en wat het betekent om mens te zijn”. ‘Le Otto Montagne’ wordt er zelfs beloond met vijf sterren - het maximum.

Andere media reageren genuanceerder. “Visueel knap in beeld gebracht, al wordt het verhaal soms te letterlijk naverteld", schrijft ‘The Hollywood Reporter’ bijvoorbeeld. “Het acteerwerk is goed, het vertelritme aangenaam, maar toch slaagt de film er nooit in een hoogtepunt te bereiken. De prent weegt net te licht om echt indruk te maken.” Ook ‘Variety’ oordeelt dat de film weinig afwijkt van het boek, maar ziet dat niet als een minpunt. “Dit is een meeslepend, episch en intiem verhaal over twee vrienden”, besluit de journalist. Website Deadline formuleert het dan weer kritischer: “Prachtige cinematografie, maar het verhaal dat ze proberen te vertellen, komt niet over.”

‘Le Otto Montagne’ is in de running om de Gouden Palm te winnen. Of dat ook zal gebeuren, wordt volgende week duidelijk.

Bekijk ook ons interview met Felix en Charlotte:

Lees ook: