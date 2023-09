Film 'Poor Things' met Emma Stone krijgt staande ovatie van 8 minuten op filmfestival Venetië

Film Horrorfilm ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’ krijgt vervolg

Sinds Winnie the Pooh de hoofdrol kreeg in een horrorfilm, blijft er niets meer over van de lieve gele beer. ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’ maakte de kinderdromen kapot en krijgt nu ook een vervolg. Vanaf volgend jaar zal de film al in de cinemazalen te zien zijn.