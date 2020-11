Film met Koen De Bouw is Tunesische inzending voor de Oscars

Het is Koen zelf die het nieuws enthousiast deelt via z’n Instagram-pagina. “Trots dat ik deel uitmaak van deze geweldige film”, schrijft hij bij een beeld uit de prent. ‘The Man Who Sold His Skin’ vertelt het verhaal van Sam Ali, een Syrische man die omwille van de oorlog naar Libanon gevlucht is. Hij wil graag doorreizen naar z’n geliefde, maar die bevindt zich in Parijs. Om die reis te kunnen ondernemen, laat hij z'n rug tatoeëren door een gerenommeerde kunstenaar - de rol van De Bouw. Maar of dat hem effectief vrijheid zal opleveren, is twijfelachtig. Naast De Bouw speelt ook Monica Bellucci (56) een belangrijke rol in de film.