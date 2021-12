Fenomenale openingsdag voor ‘Spider-Man No Way Home’: goed voor bijna 40.000 Belgische bezoekers

Film Jennifer Lawrence over samenwer­ken met Leonardo DiCaprio: “Op sommige dagen was het de hel”

Op de set staan met Leonardo DiCaprio (47) en Timothée Chalamet (25) is niet altijd een pretje. Of dat beweert Jennifer Lawrence (31) toch. De actrice is samen met haar mannelijke collega’s te zien in de Netflix-film ‘Don’t Look Up’ en niet alle opnames verliepen blijkbaar van een leien dakje.

8 december