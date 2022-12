Feestdagen doen ‘Avatar: The Way of Water’ goed: opbrengst stijgt naar 700 miljoen dollar

FilmDe kerstperiode heeft ‘Avatar: The Way of Water’ een duwtje in de rug gegeven. De vervolgfilm bracht tijdens zijn openingsweekend in de Verenigde Staten namelijk ‘maar’ 134 miljoen dollar op. Ondertussen staat de teller echter al op 700 miljoen dollar (656 miljoen euro).

Dat de prent het nu ineens zo goed doet, is wel opmerkelijk. De VS krijgt momenteel te maken met een stevige sneeuwstorm. Verschillende autosnelwegen zijn er als gevolg afgesloten. Daarnaast is de stroom in sommige bioscopen ook gewoonweg uitgevallen.

Lange weg te gaan

Een voorlopige opbrengst van 700 miljoen dollar is dus allesbehalve slecht, maar volgens ‘The Wrap’ hadden experts toch een hoger bedrag verwacht. Sowieso heeft ‘Avatar: The Way of Water’ nog een lange weg te gaan vooraleer hij echt winstgevend is. In een eerder interview zei James Cameron, de regisseur van de prent, dat de vervolgfilm twee miljard dollar moet opbrengen om alleen al alle kosten te dekken.

Er is dus nog wel wat werk aan de winkel, maar makers van de prent hoeven nog niet te wanhopen. Ook de originele film had niet bepaald een succesvol openingsweekend. De eerste ‘Avatar’-film bracht in zijn eerste weekend, in december 2009, ongeveer 77 miljoen dollar op. Uiteindelijk steeg de totale opbrengst tot 749 miljoen dollar in de VS. Wereldwijd bracht de prent net geen drie miljard dollar op.

KIJK. De trailer van ‘Avatar: The Way of Water’.