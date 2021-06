‘Fast & Furious’-acteur John Cena doet opvallende bekentenis: “Ik was zo blut dat ik in mijn auto sliep”

FilmHet klinkt bijna ironisch. Een aantal jaar geleden sliep acteur John Cena (44) nog in zijn auto wegens geldgebrek, nu speelt hij mee in de meest befaamde autofilm ter wereld: ‘Fast & Furious 9’. “Ik wilde niet huilend naar huis, met mijn staart tussen mijn benen. Dus sliep ik in mijn auto en gebruikte ik de kleedkamers en douche van de fitness”, vertelt Cena.

In 1999, op 22-jarige leeftijd, verlaat Cena zijn ouderlijk huis. Hij verhuist van de stad West Newbury in Massachusetts naar LA in de hoop het daar te maken als acteur. Falen was geen optie, want zijn vader John Senior, een makelaar, voorspelde dat John het niet zou redden in ‘La La Land’ en hij wilde koste wat het kost zijn vader het tegendeel bewijzen. “Mijn vader vertelde me dat ik over twee weken weer voor de deur zou staan met mijn staart tussen mijn benen. En hij kreeg bijna gelijk. Mijn geld raakte al snel op en ik moest dus nadenken over wat ik zou gaan doen. Ik wilde echt niet huilend naar huis”, vertelt Cena in een interview met The Sun. “Dus sliep ik in mijn auto en gebruikte ik de kleedkamers en douche van de fitness.”

Een trainer in de fitness stelde John voor om te gaan worstelen. Hij zou starten onder de naam ‘The Prototype’. In 2000 stond hij voor het eerst in de ring en vier jaar later werd hij al wereldkampioen zwaargewichten in het bekende WWE-kampioenschap. In 2012 nam hij het op tegen Dwayne ‘The Rock’ Johnson, een gevecht dat kijkrecords brak. Hoewel Johnson als sinds 2011 Luke Hobbs vertolkt in de ‘Fast & Furious’-reeks, kreeg Cena pas in ‘F9: The Fast Saga' zijn eerste rol, en dat is er niet zomaar één. Hij speelt de belangrijkste schurk in de nieuwe film, die ook nog eens de jongere broer van Vin Diesels personage Dom Toretto blijkt te zijn.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm John Cena in een scène van 'F9: The Fast Saga'. © AP

Volle agenda

En ook na ‘Fast & Furious’ staat er nog heel wat op de agenda voor Cena. Later dit jaar is hij namelijk te zien in nog een andere wereldbekende film. In ‘The Suicide Squad’ vertolkt hij naast Idris Elba en Margot Robbie de Peacemaker.

John speelde in 2015 in de komedie ‘Trainwreck’ met Amy Schumer en in 2018 in de ‘Transformers’ spin-off Bumblebee. Daarvoor verscheen hij met ex-verloofde Nikki Bella, ook een voormalige WWE-worstelaar, in de realityserie T’otal Bellas’.

LEES OOK: