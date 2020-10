‘Fast and Furious’-filmreeks stopt na elf delen

Film Jamie Foxx doet wat niemand anders mag en keert terug als Electro in ‘Spi­der-Man 3'

2 oktober Spider-Man staat in zijn komende film oog in oog met een oude bekende. Volgens The Hollywood Reporter is Jamie Foxx zo goed als zeker over de terugkeer van zijn personage: slechterik Electro. De makers moeten onder de indruk geweest zijn van Jamie, want het is ongebruikelijk dat sterren uit voormalige Spider-Man-films terugkeren naar de vernieuwde versies.