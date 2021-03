Fans willen Johnny Depp terug als Jack Sparrow: online petitie kreeg al meer dan 500.000 handtekeningen

FilmDat Johnny Depp (57) niet te zien zal zijn in de volgende ‘Pirates of the Caribbean’ film, zint fans van de acteur allesbehalve. Uit protest zijn ze dan ook een petitie gestart. Deze laatste heeft ondertussen zijn doel bereikt, want al meer dan 500.000 mensen hebben hun virtuele handtekening gezet.

De afgelopen maanden heeft Johnny Depp het niet makkelijk gehad. Zo zien we hem al zeker niet meer terug in de ‘Fantastic Beasts’-films en ook bij Disney hebben ze de samenwerking met Depp stopgezet. De reden hiervoor is het turbulente privéleven van de acteur. Door zijn relatiebreuk met Amber Heard (34) raakte hij namelijk verwikkeld in verschillende rechtszaken en die hebben zijn carrière geen deugd gedaan.

‘Pirates of the Caribbean’ zonder Jack Sparrow is volgens fans echter geen optie. Zij steunen de acteur door dik en dun en zijn als gevolg met een petitie begonnen. Hun doel was om in totaal 500.000 handtekeningen te verzamelen en dat is ondertussen ook gelukt. Gisteren werd de kaap van een half miljoen krabbels namelijk ruim overschreden. Al heeft het wel een hele tijd geduurd vooraleer ze het gewenste aantal bereikt hebben. De petitie staat al twee jaar online en is er gekomen op initiatief van Riza Siddiqui. Ondertussen werd het doel van de petitie ook aangepast. Zo willen ze het aantal handtekeningen verder opdrijven naar 1 miljoen.

Handtekeningen zijn niet voldoende

De petitie heeft de afgelopen periode al heel wat aandacht gekregen, maar om Disney van gedachten te doen veranderen, zal er nog meer nodig zijn. De regisseur van de toekomstige ‘Pirates of the Caribbean’-film wilde Depp in het verleden al betrekken, maar het antwoord van bovenaf was duidelijk. Disney weigerde om opnieuw met hem samen te werken.

Momenteel staan er bij Disney twee films rond ‘Pirates of the Caribbean’ op de planning. Eentje is een spin-off waar Margot Robbie (30) vermoedelijk de hoofdrol in zal spelen. En dan hebben we nog ‘Pirates of the Caribbean 6’. Al is het momenteel nog niet duidelijk of het een vervolg op ‘Dead Men Tell No Tales’ zal worden of eerder een reboot.

