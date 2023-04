Fans van ‘The Little Mermaid’ weer niet te spreken over live-actionfilm: “Is dít Botje?”

BV ‘Thuis’-actrice Apollonia Sterckx strikt hoofdrol in film ‘Leeuwin’: “Dromen van Hollywood? Zeker!”

Al sinds haar drie jaar is ze een vaste waarde in de Vlaamse soap ‘Thuis', maar nu blaast de 16-jarige Apollonia Sterckx haar acteercarrière nieuw leven in. Ze schittert in de nieuwe sportieve jeugdfilm ‘Leeuwin’. Een gesprek over haar eerste filmrol, haar passie voor mode én haar dromen over Hollywood. “Ooit aan de zijde van Matthias Schoenaerts acteren? Dat zou echt next level zijn.”