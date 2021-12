Fans ontdekken enkele opvallende gelijkenissen tussen de hoofdpersonages uit ‘Home Alone’ en ‘Saw’

Wanneer Kevin McCallister in ‘Home Alone’ te maken krijgt met twee inbrekers is hij niet bang om de boel op stelten te zetten. De kleine jongen met een bleke huid en blonde bedenkt allerlei plannetjes om de twee mannen in de val te lokken. Hij moet zelfs lachen wanneer hij een strijkijzer op het hoofd van één van de inbrekers laat vallen. En ook wanneer hij met een BB gun in de edelen delen van één van de mannen schiet, komt hij niet meer bij van het lachen. Een tikkeltje sadistisch en laat dat net de eigenschap zijn die fans doet denken aan een ander bekend filmpersonage. Jigsaw uit de horrorfilm ‘Saw’ heeft net zoals Kevin een bleke huid en blauwe ogen. Daarnaast haalt ook hij vreugde uit het martelen van anderen. Fans van ‘Home Alone’ zijn er dan ook van overtuigd dat de kleine jongen uit de kerstfilm uiteindelijk opgegroeid is tot de griezel Jan Kramer aka Jigsaw.

Veel fantasie

Fans hebben ook nog meer gelijkenissen tussen de twee personages gevonden. Jigsaw communiceert bijvoorbeeld met zijn slachtoffers aan de hand van scherm. Ook Kevin maakt gebruik van een elektronisch apparaat namelijk een Talkboy. Verder is Jigsaw in ‘Saw II’ van plan om één van zijn slachtoffers levend te verbranden. Een idee dat hij volgens ‘Home Alone’-fans heeft overgenomen van Kevin. Deze laatste is namelijk bang van de oven die in zijn kelder staat. In zijn fantasie komt deze op een bepaald moment ook tot leven. Op het platform Reddit laten fans ondertussen hun fantasie de vrije loop gaan. “Hij vond steeds nieuwe manieren uit om anderen pijn te doen. Toen hij nog maar net volwassen was, heeft hij per ongeluk iemand om het leven gebracht”, zo schrijft een fan. “Alleen voelde hij zich niet schuldig. Het gaf hem zelfs een kick en hij begon steeds vaker mensen te vermoorden.”

Wel is niet iedereen het eens met de theorie. Als je logisch nadenkt, is het ook helemaal niet mogelijk en dat is ook een oplettende fan niet ontgaan. “‘Home Alone’ speelt zich af in de jaren 90 en ‘Saw’ in de jaren 2000. Hoe is hij in godsnaam 50 jaar ouder geworden op zo’n korte periode?” James Wan, één van de bedenkers van ‘Saw’, heeft zich ondertussen ook uitgesproken over de fantheorie. Hij maakte in een reactie duidelijk dat Jigsaw niet de volwassen versie is van Kevin McCallister. Al zei hij wel nog het volgende: “Ik had moeten weten dat Macaulay Calkin zou opgroeien tot John Kramer. Als je het mij vraagt, is het gewoon fantastisch.”

