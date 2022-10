Fan vergelijkt ‘House of the Dragon’ met ‘Shrek’ (en de gelijkenissen zijn treffend)

In het korte filmpje op TikTok heeft TikTokker ‘SensaCineMx’ aangetoond dat er heel wat beelden uit ‘Shrek’ voorkomen in ‘House of the Dragon’. In de eerste plaats is er onder meer de vergelijking tussen de outfits van koningin Alicent Hightower en prinses Fiona. Daarnaast lijken beiden ook een groot banket met speenvarken te serveren. En dan is er natuurlijk ook de draak die zowel in ‘House of the Dragon' als in ‘Shrek’ voorkomt. Al wordt die in ‘Shrek’ wel bereden door een ezel en niet door prinses Rhaenys.