Familiegeheimen komen aan het licht in eerste trailer van ‘Het geheugenspel’

Film Haar Os­car-nominatie had alle schijn van bedrog: wie is Andrea Rise­borough, de meest besproken actrice van het moment?

De meest opvallende Oscarkandidate dit jaar? Niet sterren als Cate Blanchett of Michelle Yeoh, maar wel Andrea Riseborough (41). ‘Andrea wie?’ horen we u zeggen. De actrice - voor velen een nobele onbekende - werd uit het niets genomineerd voor ‘Beste actrice’. Zo onverwacht dat de organisatie van de Academy Awards zelfs een officieel onderzoek begon naar haar campagne. Wat was er precies aan de hand? En wie is Riseborough eigenlijk? “Eén verschrikkelijke blockbuster per jaar maken voor het geld? Nee, dan wil ik mezelf toch maar van kant maken.”