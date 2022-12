EXCLUSIEF INTERVIEW. Kate Winslet ging tot het uiterste voor ‘Avatar’-sequel: “‘Ben ik dood?!’, riep ik toen ik na 7 minuten boven water kwam”

FILM ‘Titanic’-regisseur en Kate Winslet werken 25 jaar later opnieuw samen: “Ze was getraumati­seerd door ‘Titanic’”

Van een dreamteam gesproken: James Cameron (68) en Kate Winslet (47) sloegen 25 jaar na ‘Titanic’ opnieuw de handen in elkaar. De actrice speelt Ronal in de langverwachte film ‘Avatar: The Way Of Water’. Een verrassing voor de regisseur, die dacht haar nooit meer te kunnen overtuigen na haar trauma door ‘Titanic’.

5 december