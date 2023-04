EXCLUSIEF. ‘Dungeons & Dragons’-sterren Chris Pine en Michelle Rodriguez over hun geeky kantje: “Hoe ouder ik word, hoe minder ik dat kan verstoppen”

Film“Toen ik opgroeide, voelde ik me soms eenzaam. Dan is het leuk om in je verbeelding te vluchten.” Na hun respectievelijke rollen in de ‘Fast & Furious’-franchise en de reboot van ‘Star Trek’, staat dit keer een heel ander soort avontuur te wachten voor Michelle Rodriguez (44) en Chris Pine (42). Als Holga en Edgin in ‘Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves’ transformeert het duo in twee opmerkelijke fantasyfiguren. Een opdracht waarvoor ze flink moesten oefenen, zo vertrouwen ze ons toe tijdens een exclusieve babbel. “Ik kreeg er bijna zeven kilo spieren bij, en moest iedere dag superveel proteïne naar binnen werken.”

KIJK. Chris Pine: “Acteurs spelen graag alsof. Ze willen in hun verbeelding ontsnappen.”

Ze stonden nooit eerder samen op de affiche als hoofdcast, maar laat het duidelijk zijn: het klikt tussen Michelle Rodriguez en Chris Pine. En dat vertaalt zich ook in de box office van hun eerste wapenfeit, ‘Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves’. De film - die vorige week woensdag in première ging - was in Amerika en Canada tijdens het openingsweekend goed voor een omzet van zo’n 35 miljoen euro. Een hele opsteker voor Chris Pine, zo blijkt. “Dit is de wereld waar mijn neefje dol op is”, legt de acteur uit. “Hij haalt zoveel plezier uit het spel, en ik begrijp waarom. Het is creatief, en daagt je uit. Dat gegeven vertaalden onze regisseurs (Jonathan Goldstein en John Francis Daley, red.) in een geweldig verhaal. Voor mij mag je dit gerust de ultieme familiefilm noemen. Vandaar dat ik hier graag deel van wilde uitmaken.”

Daar sluit Michelle Rodriguez zich volmondig bij aan. “Het is heel moeilijk om van iets als ‘D&D’, dat zo geliefd is, een geslaagde verfilming te maken. Als de toon dan niet honderd procent klopt, krijg je sowieso een hele hoop kritiek. Maar toen ik het script las, werd ik omvergeblazen. Alle credits voor onze regisseurs, want dankzij hen ben ik in dit project gestapt.” Al had de Amerikaanse actrice het fysieke aspect van haar rol als Holga ietwat onderschat. “Ik trainde zo’n vijf dagen per week”, vertelt ze. “Ik kreeg er bijna zeven kilo spieren bij, en moest iedere dag superveel proteïne naar binnen werken. Ik moest werkelijk de hele tijd sporten, en zware gewichten optillen. Het was interessant, en nieuw. Ik heb die spieren meegenomen naar ‘Fast’, let’s put it that way. (lacht)”

Quote Ik trainde zo’n vijf dagen per week. Ik kreeg er bijna zeven kilo spieren bij, en moest iedere dag superveel proteïne naar binnen werken. Ik moest werkelijk de hele tijd sporten, en zware gewichten optillen. Michelle Rodriguez

Verzamelwoede

Dat ‘Dungeons & Dragons’ een eerder geeky spelletje is, geeft het tweetal grif toe. Al vinden ze dat niet negatief, integendeel. “Wij zijn acteurs, en dat zijn per definitie mensen die graag doen alsof”, lacht Chris. “Toen ik opgroeide, voelde ik me soms eenzaam. Dan is het leuk om in je verbeelding te vluchten. Dat ik uiteindelijk in dit wereldje zit, is het beste bewijs dat ik een geek ben.”

Quote Wij zijn acteurs, en dat zijn per definitie mensen die graag doen alsof. Dat ik uiteinde­lijk in dit wereldje zit, is het beste bewijs dat ik een geek ben Chris Pine

“Chris zegt dat wel, maar hij is geen echte nerd”, pikt Michelle al lachend in. “Ik ben sowieso geekier. Ik ben al heel mijn leven gefascineerd door fantasy, waaronder ook ‘D&D’. Daarnaast was ik ook geobsedeerd door tekenen, verzon ik voortdurend verhaaltjes, en verzamelde ik allerlei dingen -baseballkaartjes, Marvel - en DC-exemplaren, stripboeken, ... Dus ja: dat nerdy kantje is bij mij goed vertegenwoordigd. Hoe langer ik in deze business zit, hoe meer je dat ook aan mijn carrière merkt. Ik kan het niet meer verstoppen, vrees ik. (lacht)”

‘Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves’ speelt nu in de bioscoop.

KIJK. Chris Pine en Michelle Rodriguez in de trailer van ‘Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves’

LEES OOK