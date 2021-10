“Er zijn geen woorden voor mijn verdriet, mijn hart is gebroken”: Alec Baldwin reageert voor het eerst op dodelijk schietincident

Foto’s toonden eerder hoe de topacteur in tranen belde en krampachtig naar de grond staarde op de parking van het bureau van de sheriff. Nu reageert Baldwin zelf op sociale media. “Er zijn geen woorden om mijn schok en verdriet over te brengen over het tragische ongeval dat het leven kostte aan Halyna Hutchins, een echtgenote, moeder en diep bewonderde collega van ons. Ik werk volledig mee met het politieonderzoek om te onderzoeken hoe deze tragedie heeft plaatsgevonden en ik heb contact met haar man en bied hem en zijn familie mijn steun aan. Mijn hart is gebroken voor haar man, hun zoon en iedereen die Halyna kende en liefhad.”

Een getuige heeft aan de Hollywoodsite Showbizz 411 verteld dat Alec Baldwin na het dodelijk schietincident bleef vragen waarom hij een ’hot gun’ in handen had gekregen. Dat is een pistool dat geladen is met echte munitie. Op de set van de westernfilm ‘Rust’ schoot de acteur per ongeluk cameraregisseur Halyna Hutchins neer. Ze overleed aan haar verwondingen. Regisseur Joel Souza raakte gewond, maar mocht na een korte ziekenhuisopname weer naar huis.

Het is nog steeds onduidelijk hoe het fatale incident is kunnen gebeuren. Een woordvoerder van het productiebedrijf ontkent dat het wapen een ‘hot gun’ was en zegt dat het pistool geladen was met ‘blanks’, losse flodders met alleen kruit en zonder kapje. De politie is de zaak aan het onderzoeken en het is ook nog wachten op een officiële reactie van Baldwin zelf. De opnames van de film zijn stilgelegd.

