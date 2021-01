Emma Thompson strikt rol van gemene juffrouw Bulstronk in remake van ‘Matilda’-musical

FilmEmma Thompson (61) heeft opnieuw een grote rol te pakken. In de verfilming van de Broadwaymusical ‘Matilda’ kruipt ze namelijk in de huid van het gemene schoolhoofd Agatha Bulstronk. Dat maakte streamingplatform Netflix zelf bekend op Twitter.

Bij Netflix zijn ze momenteel druk bezig om de cast van ‘Matilda’ op punt te stellen. Eerder deze week maakte het streamingplatform namelijk bekend welke drie actrices de drie hoofdrollen op zich mogen nemen. Lashana Lynch (33), die in het verleden al meespeelde in ‘Captain Marvel’, zal vermoedelijk in de huid kruipen van juffrouw Engel, beter bekend als miss Honey. Zij adopteert in het verhaal van Roald Dahl het jonge meisje Matilda. Matilda zelf wordt dan gespeeld door nieuwkomer Alisha Weir (11).

Indrukwekkend cv

Een van de laatste grote rollen, die van juffrouw Bulstronk, gaat dan weer naar Emma Thompson. Thompson, die ondertussen 61 is, heeft al een cv om u te zeggen. Zo kroop ze in het verleden al een aantal keer in de huid van een hoofdpersonage. Denk bijvoorbeeld maar aan de film ‘Nanny McPhee’. Verder speelde ze al mee in verschillende andere kaskrakers zoals ‘Love Actually’, ‘Bridget Jones’s Baby’ én binnenkort schittert ze ook in de remake van ‘Cruella’.

Dat Emma Thompson nu plots de rol van juffrouw Bulstronk gaat spelen, komt voor velen wel als een verrassing. In het verleden werd er namelijk gespeculeerd dat Ralph Fiennes (58), die in de ‘Harry Potter’-films al de slechterik Voldemort speelt, in de huid van het personage zou kruipen. In ‘Matilda The Musical’ wordt de rol van het schoolhoofd bovendien ook gespeeld door een man.

Wanneer de verfilming van de Broadwaymusical precies op Netflix zal verschijnen, is voorlopig nog niet duidelijk. Al is ‘Matilda’ niet het enige verhaal van Roald Dahl dat door het streamingplatform (opnieuw) verfilmd zal worden. Ook ‘Charlie And The Chocolate Factory’ en ‘The BFG’ staan nog op de planning.

