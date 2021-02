Emma Stone schittert als Cruella in eerste trailer van Disney-remake

Cruella de Vil is de slechterik uit het boek ‘101 Dalmatiërs’ uit 1956. Vijf jaar later bracht Disney de animatieklassieker uit over hondenouders Pongo and Perdita die een horde puppy's moeten redden voordat ze verwerkt worden tot bontjassen. In 1996 kwam er een liveactionversie uit van de film, waarin Glenn Close (73) de rol van Cruella speelde. In de remake neemt Emma Stone die rol met verve over, zoals in de trailer te zien is.