‘Emily in Paris’-ster Ashley Park heeft hoofdrol beet: “Ik ben het gewend om ondersteunende personages te spelen”

Ashley Park werd wereldberoemd dankzij haar rol van Mindy Chen, de beste vriendin van Emily Cooper (Lily Collins) in de Netflixreeks ‘Emily in Paris’. Maar voor de actrice is ‘Joy Ride’ haar allereerste hoofdrol. In een gesprek met ‘USA Today’ verklapt ze dan ook dat toen ze het script voor het eerst las, ze geen idee had dat ze in aanmerking kwam voor het hoofdpersonage, advocate Audrey. “Ik ben het gewend scripts te lezen als ondersteunende personages. Ik ben er erg aan gewend geraakt om blij te zijn met wat ik krijg.” Ze vervolgt: “Ik ben zonder verwachtingen in deze branche gestapt, maar ik hoop gewoon mijn best te doen, banen te doen die mij helpen leren en groeien en elke trede van die ladder te verdienen.” Maar met Audrey voelde ze wel een echte klik. “Er was zoveel over haar waar ik contact mee had. Ik had zoiets van: ‘Als er ooit een moment is geweest om naar voren te treden en de hoofdrolspeler van een verhaal te zijn, dan voelt dit heel goed.’”