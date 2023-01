Eindelijk antwoord op dé vraag over 'Titanic': paste Jack op de deur naast Rose of niet?

FILM “Een poging om de verzeke­ring op te lichten”: de ijsberg was niet de enige boosdoener in het zinken van de Titanic

Dat het ‘onzinkbare schip’ Titanic in de nacht van 14 op 15 april 1912 op de bodem van de oceaan zou belanden, had niemand zich vooraf kunnen inbeelden. Of is het niet dé Titanic die zonk? 25 jaar nadat de veelgeprezen film over de tragedie in première ging, doen nog steeds verschillende - en soms wilde theorieën - de ronde. Want was de Titanic eigenlijk niet de eerder gecrashte Olympic? Hoe zat dat met die brand in het ruim? En waarom kreeg de bemanning geen verrekijkers?

8 januari