Eigenaars van Harry Potter-huis zijn constante toestroom van fans zat: “De hele dag, en ook ‘s nachts zijn ze er”

FilmDe eigenaars van een kleine gezinswoning in Bracknell, Berkshire, hebben bij nader inzien toch niet zo’n goede koop gedaan. Het huis in kwestie deed in de Harry Potter-films dienst als 4 Privet Drive, het huis van Harry’s oom en tante, waar hij in de iconische bezemkast onder de trap woonde. De bewoners worden echter dag en nacht lastiggevallen door fans van de fictieve tovenaar.

De huidige eigenaars kochten de woning in 2016, en hebben sindsdien nog geen moment rust gehad, zo vertellen ze aan de Britse krant The Sun. “Er is een constante toestroom van toeristen, van over de hele wereld”, klinkt het. “We vinden het heel bizar. Er arriveren hier mensen die van emotie in tranen uitbarsten. Van de kinderen snap je dat nog, maar het gaat veel vaker over volwassen mensen.”

“Ze komen hier volledig verkleed opdagen, in outfits van de film, om bepaalde scènes na te spelen”, gaat het verder. Meestal laten ze gewoon toe dat Potterfans foto’s komen nemen, en helpen ze hen zelfs een handje. “Ik heb mijn auto al verplaatst voor mensen die graag een goede foto van het huis wilden nemen. Soms zijn die gesprekken heel awkward, maar dat nemen we erbij. Al blijft het vreemd om een horde volwassenen een verkleedpartij te zien houden in je voortuin.”

Maar soms gaat het gewoon te ver. “Ik betrapte ooit iemand die over ons hek probeerde te klimmen. Toen heb ik wel een lijn getrokken en hen weggejaagd: ‘Oh mijn God, doe dat toch niet!’.”

Volledig scherm Harry Potter-huis © AP

“Je raakt er nooit echt aan gewend”, geeft één van de bewoners toe. “Je doet ‘s morgens de gordijnen open, en je ziet ze. Ze zijn er de hele dag, élke dag, en vaak ook ‘s nachts. Ze komen van overal om een glimp van ons huis op te vangen. Ik heb al mensen ontmoet uit Amerika, Japan en Duitsland. De schoolvakanties zijn het ergst. Als ik thuiskom van mijn werk, staan ze op de oprit. Het is echt een gekkenhuis. Ze komen soms in groepjes, ik heb er zelfs al eentje van tien man gezien. Ze komen dan in busjes of met hun auto. Eén keertje had iemand zelfs dezelfde auto als in de films bij zich: een Ford Anglia.”

Nooit verteld

“We wisten natuurlijk wel welk huis we kochten", nuanceert hij. De eerste Harry Potter-film verscheen al in 2001, en het huis werd in 2016 verkocht voor 552.000 euro. “Al werd dat ons niet expliciet verteld door de makelaar. Achteraf gezien snap ik waarom. Niemand heeft ons verteld dat er hier elke dag zoveel volk voor de deur zou staan. Ze komen hier ook echt op de deur kloppen, om ons iets te vragen. Nu ja, sommige mensen doen die moeite zelfs niet...”

Volledig scherm Harry Potter-huis © Getty

“Al bij al vind ik het niet zo erg”, besluit hij. “Harry Potter is fantastisch, dat snap ik. We hadden alleen nooit verwacht dat we na al die jaren nog zoveel volk over de vloer zouden krijgen. Dat men foto’s wil komen nemen is geen probleem, maar gezien het zo’n constante toestroom is, wordt het wel vermoeiend. ‘Harry Potter’ is gewoon zo’n franchise die na al die jaren nog steeds even hard leeft. Soms begrijp ik dat niet. Ik vind het ook lastig voor onze buren, want het is op hun oprit dat iedereen plaatsneemt om een goeie foto te kunnen nemen van ons huis.”

Bezemkast, check

Hoewel enkel de voorkant van het huis gebruikt werd in de eerste film (de hele straat werd later nagebouwd in een studio) en de scènes die zich binnen afspelen in een studio werden opgenomen, blijft de aantrekkingskracht voor Potter-liefhebbers groot. De eigenaar bevestigt echter wél dat de woning inderdaad over een bezemkast onder de trap beschikt. Daar slaapt echter geen jonge tovenaar, maar de hond van het gezin. “Naast een hoop rommel die we nooit gebruiken”, haalt de eigenaar schaapachtig de schouders op.

Volledig scherm Harry Potter-huis © Getty

Volledig scherm Harry Potter-huis © Getty