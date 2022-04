Eerste pornofilmfestival in België wil taboes doorbreken: “Mensen kennis laten maken met nieuwe soorten”

FILMWie aan porno denkt, beeldt zich doorgaans een gratis website vol amateurvideo’s in. Daar wil het pornofilmfestival SMUT komaf mee maken. Komend weekend kan je drie dagen lang in Antwerpen terecht voor pornofilms in alle soorten en maten. Of het nu horror, een docu, verregaande kink of animatie is, alles kan - zolang er maar een sausje van seks over ligt. Wij spraken organisatrice Maxi Meissner, die vooral de evolutie binnen de industrie te kijk wil zetten. “Het is lang niet meer enkel penetraties en orgasmes; het krijgt een extra dimensie.”