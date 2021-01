Eerste hulp bij seksscènes: intimiteitscoördinatoren zijn gloednieuw en nu al onmisbaar. “Vooral actrices willen niet meer werken zonder”

TV INTERVIEW. Regé-Jean Page, de nieuwe ster van ‘Bridgerton’: “We waren héél goed voorbereid op de stomende scènes”

19 januari Bent u ook in de ban van ‘Bridgerton’? Dan bent u zeker niet de enige, want de Netflix-reeks werd wereldwijd al in meer dan 63 miljoen huiskamers bekeken. Hoofdrolspeler Regé-Jean Page (31) werd van de ene op de andere dag een superster, en hij wordt zelfs al getipt als de nieuwe James Bond. De Zimbabwaanse Brit doet er alles aan om het hoofd koel te houden, al is dat volgens hem niet altijd even gemakkelijk: “Al die aandacht is pure waanzin.”