Eerste grote Belgische natuurdocu ‘Onze Natuur’ was titanenwerk: van honderden uren beeldmateriaal slechts 2% gebruikt

Film Trailer sequel ‘Disenchan­ted’ is eindelijk daar: veel zang, dans, magie én bekende gezichten

In het vervolg op de film ‘Enchanted’ is het vijftien jaar geleden dat Giselle (Amy Adams) en Robert (Patrick Dempsey) in het huwelijksbootje stapten. Maar Giselle lijkt moeilijk haar draai te vinden in het stadsleven. Het gezin verhuist daarom naar een buitenwijk, waar ze ook voor heel wat uitdagingen komen te staan. Giselle wil graag haar ‘happy ending’ en schakelt daarom de hulp van magie in, maar of dat nu zo'n goed idee was...

15:00