Eerste film over zaak-Dutroux in de maak: “Zwaar trauma, maar ik denk dat de tijd rijp is”

Vijftien jaar al droomt de Brusselaar van wat hij zijn meest prestigieuze film ooit noemt. "Maar het is een duur project, dat heeft tijd nodig. En vooral: over zo'n zwaar trauma moeten járen van verwerking gaan. Ik denk dat de tijd er nu rijp voor is", zegt Fabrice Du Welz. Dat 'Maldoror', zoals zijn film zal heten, geen realistische weergave van de zaak-Dutroux wordt, zegt veel over hoe gevoelig een en ander nog steeds ligt. Du Welz vertrekt vanuit een fictief personage, Paul Charlier, een jonge politieman. "Iemand die geobsedeerd is door de zaak van een pedofiel, waarin hij dicht bij een doorbraak stond om hem op te pakken", vertelt de regisseur. "Het is dus fictie, maar wel geïnspireerd op de echte wereld. Over de Dutroux-periode, van 1993 tot 2001. Het is een zaak die de hele wereld getraumatiseerd heeft. Net daarom is deze film noodzakelijk om te maken, denk ik. Mijn doel is echt niet om olie op het vuur te gooien."