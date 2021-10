Eerste film(opnames) in de ruimte ingeblikt: Russische actrice veilig geland op aarde

Voor het eerst in de geschiedenis is een film buiten de aarde opgenomen. Peresild speelt de hoofdrol in de nieuwe Russische film ‘Vizov’ (De uitdaging). In de film wordt Novitski onwel. Hij kan niet terug naar de aarde, en daarom gaat een chirurg, die door Peresild wordt gespeeld, de ruimte in om hem te opereren en zijn leven te redden. Het laatste half uur van de film moet zich in het ruimtestation afspelen. Het is nog niet bekend wanneer de film uitkomt.