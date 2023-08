Eerste film Kevin Spacey na zijn vrijspraak verschijnt in december, acteur is alleen te horen

Film Iconisch horrori­coon Billy maakt comeback in tiende ‘Saw’-film

Horrorfans hebben 25 oktober alvast met stip in hun agenda aangeduid, want vanaf dan speelt de tiende film in de populaire horrorreeks ‘Saw’ in de bioscopen. Nu werd via sociale media de langverwachte trailer en terugkeer van een berucht personage uit de reeks aangekondigd: Billy the Puppet.